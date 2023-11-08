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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. سيارات إسعاف كويتية تدخل غزة من معبر رفح

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 5 سيارات إسعاف كويتية عبرت إلى غزة من معبر رفح إهداء من الكويت إلى سكان القطاع.

وأضاف عبدالفتاح، خلال إفادته على الهواء، أنّ هذه السيارات تمثل الدفعة الأولى من السيارات التي تهديها دولة الكويت، حيث نقلها الهلال الاحمر المصري بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي.

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وتابع: "بعض هذه السيارات مجهز لإجراء عمليات جراحية دقيقة، ومن المنتظر ان تكون هناك دفعة جديدة تعبر الأراضي الفلسطينية صباح غدا لتجتمع المجموعة التي تهديها الكويت إلى الأشقاء في فلسطين".

وأكمل: نتحدث عن الجهود بشكل عام في معبر رفح البري، فقد وصل حتى الآن إلى الجانب الفلسطيني من جانب رفح نحو 81 شاحن محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والأدوية والغذائية والإغاثية فرّغت حمولاتها والآن الشاحنات المصرية تعود إلى الأراضي المصرية بعد إفراغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
 

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