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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رمضان صبحي وسيف فاروق جعفر على رأس دكة بدلاء بيراميدز  لمباراة الزمالك

رمضان صبحي
رمضان صبحي

يلتقي بيراميدز نظيره الزمالك بعد قليل  على ستاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء في لقاء ناري في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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محمد عبد الشافي على رأس دكة بدلاء الزمالك لمباراة بيراميدز

دكة بدلاء بيراميدز الرسمية لمباراة الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في كأس مصر

تبدأ مباراة بيراميدز والزمالك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .

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