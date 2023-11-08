أليسون بيكر يغيب عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي

غاب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، وذلك قبل مواجهة الريدز غدا أمام تولوز بالدوري الأوروبي.

وأكدت صحيفة ليفريول إيكر في تقرير لها أن غياب ثلاثي ليفريول عن تدريبات الفريق اليوم وهم أليسون بيكر وريان جرافنبرخ وكورتيس جونز.

موعد مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تولوز غدا الخميس في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ويبدأ لقاء ليفربول و تولوز غدا الخميس في تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، و التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، و العاشرة إلاربع بتوقيت أبوظبي.