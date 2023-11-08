بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية لعام 1445، وعن كافة التفاصيل المطلوبة للتقديم في الوظائف وشروطها وأيضًا أخر موعد للتقديم .

شروط التعيين بوظيفة مكافحة المخدرات السعودية 1445

يتم تأهيل أي فرد متقدم بحصوله على الوظيفة التي تم الإعلان عنها في صفحات التواصل لمديرية مكافحة المخدرات، لابد أن يتم الالتزام بتنفيذ وتوفر عدد من المتطلبات الضرورية أو الشروط، وهذه الشروط تحتوي كل جميع النقاط التالية:

وظيفة مكافح المخدرات تقبل السعوديين من أصل وجنسية سعودية فقط.

لابد أن يكون المتقدم قضى حياته بداخل المملكة منذ النشأ وحتى موعد التقديم.

هناك بعض الاستثناءات ليتم الموافقة على طلبات الفرد الذي نشأ في إحدى الدول الأخرى بسبب الفترة المخصصة للخدمة للأب خارج حدود المملكة.

يمتلك الفرد المتقدم شهادة طيبة لحسن السير وكذلك ذو سمعة حسنة.

لا يتم قبول أي فرد تم تعيينه سابقاً في وظيفة عسكرية بالمملكة العربية السعودية.

لا يتم الأفراد التي تعمل بالفعل في أي وظيفة حكومية.

شرط من شروط الالتحاق هو عدم زواج المتقدم من فتاة غير سعودية.

لا يمتلك المتقدم أي سجل جرائم أو مخالفات مخالفة لقواعد الأمانة أو الشرف.

الفرد المتقدم تم مدة الخدمة الخاصة به داخل إحدى أماكن العسكرية السعودية.

يجب نجاح المتقدم على الوظيفة في جميع الاختبارات الطبية التأهيلية للالتحاق بمكافحة المخدرات.

الفرد المتقدم يمتلك المؤهل التعليمي التي تحتاجه الوظيفة.

إذا كان تم حصول المواطن على شهادة تعليمية من الخارج يتم إجراء معادلة هذه الشهادة ليتم تصديقها سعودياً.

يتمتع المتقدم اللياقة البدنية والطول والوزن المناسبين.

خطوات التقديم في وظيفة مكافحة المخدرات السعودية 1445

لكل المواطنين الذين استوفيت الشروط وكذلك لديهم رغبة في التقديم والعمل ضمن موظفين مديرية المكافحة السعودية للمخدرات، يمكن ذلك الآن بالتقديم على طلب التعيين ويتم هذا من خلال المنصة المتخصصة للوظائف وهي أبشر من خلال تنفيذ الطريقة الآتية:

وحتى يتم التقديم بكل سهولة يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالمنصة الوظائف السعودية أبشر.

ثم يتم النقر على خدمات الوظائف الحكومية.

وبعد ذلك يتم اختيار وظائف إدارة مكافحة المخدرات.

وبذلك يكون الأمر بسيط وكل ما على المتقدم هو إدخال بعض المعلومات التي تتعلق بالوظيفة.

بعد إتمام المعلومات يتم إرسال الطلب.

يجب أن يقوم المتقدم بالإهتمام بأمر متابعة كافة التطورات وكذلك الطلب الذي قدمه حتى يتعرف على مواعيد الاختبارات.