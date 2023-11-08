خبير يكشف تأثير حرب غزة على القشرة الأرضية ويتوقع زلزال كبير

قال الدكتور عباس شراقي، الخبير الجيولوجي والموارد المائية، إن إسرائيل ألقت قذائف وقنابل، تقدر بأكثر من 25 ألف طن متفجرات خلال أقل من شهر منذ 7 أكتوبر حتى لأوائل نوفمبر، وهى كمية تعادل قنبلة هيروشيما مرة ونصف تقريبًا (15 ألف طن)، وتعادل قنبلة ناجازاكى (25 ألف طن).

وأضاف شراقي عبر حسابه على فيسبوك، أن هذا الحجم من التفجيرات يعادل قوة زلزال كبير، مما دعا الباحث الهولندى "كويس فان دير هيج" إلى التوقع بأن يكون للقصف الإسرائيلى في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبيرة على طول البحر الميت.

وأوضح شراقي أن منطقة البحر الميت نشطة زلزاليا لأنها عبارة عن أخدود كبير، وتحدث بها الزلازل أسبوعيا على الأقل ولكن بشدة ضعيفة إلى متوسطة.

وتابع شراقي أن القذائف الإسرائيلية سقطت على مدار شهر ولم تسقط مرة واحدة، وجمعيها تفجيرات على سطح الأرض، وتأثيرها على القشرة الأرضية فى المنطقة لايرقى إلى درجة حدوث زلازل كبيرة فى المنطقة النشطة بالفعل بحكم الطبيعة.

وأشار شراقي إلى أن تأثير التفجيرات الإسرائيلية لايقل عن النووى فى حصد الأرواح البشرية وتدمير المدن وتسويتها بالأرض، نظرًا للقذف المكثف فى مناطق مكتظة بالسكان، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطينى خلال شهر.