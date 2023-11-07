حفل فني للطلاب الموهوبين بالمدينة الجامعية في جامعة حلوان

عقدت المدينة الجامعية في جامعة حلوان حفلاً فنياً بمبنى ٩ بمدن الطلبة بهدف دعم مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وشمل الحفل عروضاً موسيقية وغنائية قدمها الطلاب الموهوبون من مختلف الكليات، إلى جانب الشعر والرسم، وتعتبر هذه المشاركات فرصة جيدة لتنمية مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم.

وأكد الدكتور حسام رفاعي على حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في صقل المواهب وتشجيعها.

اقيم الحفل تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وخالد زكي مدير عام إدارة المدن الجامعية، ومصطفي محمود مدير إدارة الطلبة.

انعقاد مجلس جامعة حلوان

بدأ مجلس جامعة حلوان اجتماعه لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتور السيد قنديل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

كما توجه مجلس جامعة حلوان بالإجماع برسالة تأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أن جامعة حلوان تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية. وطلب رئيس الجامعة بعمل بيان رسمي بتأييد مجلس الجامعة وتفويض رسمي باسم المجلس لفخامة الرئيس.

وفي الجلسة الاستهلالية للمجلس شكر رئيس الجامعة جميع العمداء على تحملهم لمعاناة إدخال البيانات، لمواكبة التحول الرقمي كما توجه بالشكر لكلية التربية الفنية على التطوير والنهضة التي شهدتها الكلية بما أدت إلى زيادة عدد الوافدين بالكلية حيث تضم هذا العام ٤٠٠ وافد كويتى.

وتحدث الدكتور السيد قنديل عن خطة تطوير المدينة الجامعية بالمطرية ومبني الألف مسكن، وجارى استكمال عمليات تطوير المدينة بالمطرية لتقديم خدمة مميزة لأبنائنا الطلاب، كما حث على ضرورة انتهاء تطوير الكليات لمواكبة جودة التعليم.

كما أعلن رئيس جامعة حلوان، عن تغيير مسمى التربية الرياضية إلى علوم الرياضة، واكد على ان الجامعة من اول الجامعات التى اشتغلت مع القطاع الرياضي لتغيير المسمى الى علوم الرياضة مواكبة مع التطورات العالمية.

كما أوضح أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة لإنشاء ( سوفت وير) مطور باحدث الامكانيات يتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لاى نظام بعد ذلك، كما تحدث عن سعى الجامعة للانتهاء من موافقات الجامعة التكنولوجية والعمل على تشغيلها العام القادم، موجها الشكر لكليتي التربية والتكنولوجيا والتعليم بإنشاء ١٥ برنامج تكنولوجي غير نمطى وهذا يؤكد على هوية جامعة حلوان كجامعة تكنولوجية وهذا ايضا يساعد على تعظيم مواردنا.

