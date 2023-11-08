علماء الأوقاف: نعمة الأمن من أجلِّ النعم وأعظمها

اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات اليوم الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣م بعد صلاة العشاء مباشرة.

وتناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "نعمة الأمن"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

نعمة الأمن من أجلِّ النعم

وقد أكد العلماء أن نعمة الأمن من أجلِّ النعم فهي أعظم من نعمة الرزق ولذلك قُدمت عليها في قوله (سبحانه): "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ"، فبدأ بالأمن قبل الرزق، لأنه لا يطيب طعام ولا يُنتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن، ولمكانة الأمن امتن الله (عز وجل) في القرآن الكريم على عباده بهذه النعمة فقال (سبحانه): "أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ"، وقال (سبحانه): "أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ"، كما امتن الله (عز وجل) بهذه النعمة على أصحاب نبيه (صلى الله عليه وسلم) فقال (سبحانه): "وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، كما بينوا أن نعمة الأمن لا توجد إلا بوجود مقوماتها، ولا تدوم إلا بدوام أسبابها، والتي من أعظمِها توحيد الله (عز وجل) والإيمان به، والاجتماعُ ونبذ التفرق.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية.

ففي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة خديجة.

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الشرقي.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو شوك.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو مندور.

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد البدوي.

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حمد الله.