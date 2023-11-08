سي آي كابيتال تصدر سندات توريق بقيمة 255 مليون جنيه لصالح "أور للتمويل"

أعلنت شركة سي آي كابيتال إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 255 مليون جنيه لصالح شركة أور للتوريق، حيث كانت شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة محيل ومنشئ المحفظة، لتتمكن بذلك شركة سي آي كابيتال من تنفيذ 16 صفقة متنوعة بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية 34.726 مليار جنيه خلال الـ 12 شهراً الماضية.

ويأتي إصدار شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيلة على شريحتين، الأولى بقيمة 168 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 87 مليون جنيه بفترة استحقاق 11 شهراً، بحسب بيان صادر عن سي آي كابيتال.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال وشركة أور للاستشارات المالية والبنك العربي الإفريقي الدولي قاموا بدور المستشار المالي ومدير الإصدار