تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل عروس بنها

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأربعاء، حكم الاعدام للمتهم "ح.ص"، بقتل الطالبة تقى ناجي المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بنها".

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من المتهم الأول في قضية قتل "عروس بنها" تقى ناجي، والتي يرجع تاريخها إلى عام 2017.

وتبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول في واقعة قتل المجني عليها الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها بـ21 طعنة نافذة في أماكن متفرقة بالرقبة والصدر والرئة اليسرى واليد وأماكن متفرقة من الجسد كما في جاء في تقرير الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وفى يوم الحادث كانت المجنى عليها تجلس مع 4 من زملايتها وبعد فترة غادرت اثنتان منهن، ثم قامت المجنى عليها بتوصيل الاثنتين الأخريين إلى أول الشارع

وتبين أن المتهم اعتقد أن المجنى عليها غادرت المنزل وقام بالقفز هو والمتهم الثانى الذى ساعده على القفز من أعلى أسطح المنازل القريبة والملاصقة، إلا أنه فوجئ بالمجنى عليها داخل الشقة، فقام المتهمان بالتعدى عليها بالسلاح الأبيض (السكين) حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قاما بسرقة دبلة و2 موبايل وفرا هاربين.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أنه خطط لدخول منزل المجنى عليها بهدف السرقة وأثناء دخوله المنزل فوجئ بالمجنى عليها رغم أنه راقب مغادرة الأسرة كاملة للمنزل والذهاب إلى منزل خطيبها بقرية كفر فرسيس لنقل الأثاث واحتياجات الزواج، فارتكب الواقعة ، وأرشد عن المتهم الذى شاركه الجريمة، ويسكن في قرية ورورة ويدعى "أحمد. ح"، .

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من القبض على كل من "حسان. ص" و"أحمد. ح. ق " المتهمين الرئيسيين وتبين تورط اثنين آخرين وهما أشقاء المتهم الأول في واقعة قتل تقى ناجي الطالبة بكلية الآداب ببنها يوم نقل أثاث الزوجية الخاص بها.