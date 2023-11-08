"أهم المعالم السياحية بالغربية".. محاضرة في قصر ثقافة طنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا في محافظة الغربية، وذلك لاستعراض أبرز الأماكن والمزارات السياحية في مصر، وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي.

في هذا السياق، أوضح د. محمد عبد العزيز زيدان، المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، بأن مصر تزخر بالعديد من الأماكن والمزارات السياحية التي تحكي لنا عن عظمة التاريخ المصري عبر العصور المتلاحقة، مشيرا إلى تنوعها الكبير، حيث تمتلك مصر الكثير من الأماكن السياحية التي تعكس مراحل تطور الحضارات على أرض المحروسة، منذ الحضارة المصرية القديمة ومرورا بالعصر اليوناني والروماني والقبطي، وصولا للحضارة الإسلامية.

واستعرض "زيدان" أهم المزارات السياحية المنتشرة في مدن ومحافظات مصر، منها: أهرام الجيزة، ومعبد الكرنك، ومعبد أبو سمبل، ووادي الملوك، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، ومسجد أحمد بن طولون، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالمقطم، وقلعة قايتباي بالإسكندرية، والكنيسة المعلقة، ومسجد عمرو بن العاص وغيرها.

وعن المواقع السياحية في محافظة الغربية، أشار "زيدان" إلى امتلاك المحافظة عددا من الأماكن التاريخية، من بينها: المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وكنيسة الشهيدة رفقة في قرية سنباط، ومدينة سمنود التي تضم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والمتواجد بها كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب.

في سياق آخر، وضمن الفعاليات الثقافية التي تقيمها ثقافة الغربية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد عدد من المواقع تنوعا كبيرا في الأنشطة، حيث استقبلت مكتبة محلة أبو علي عددا من طلبة وطالبات المدارس اللذين تابعوا خلال تواجدهم مسرحا للعرائس للحديث حول قيمة التضحية للوطن، فيما احتفل قصر ثقافة غزل المحلة بمشاركة الأطفال بقرب حلول أعياد الطفولة، بجانب عقد محاضرة توعوية حول أهمية تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.