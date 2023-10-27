"خبراء الضرائب": الاعفاءات الضريبية تساهم في توطين الصناعة و زيادة الصادرات

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي و الارتقاء بالصادرات المصرية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الصناعة احد اهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة و توفير فرص العمل.

وأضاف ان الاعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات و توطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف و زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة و رفع قدرتنا علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تجربة الاعفاءات الضريبية اثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي ان نعرف ان في مدينة السادس من أكتوبر هناك حوالي 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل و في مدينة العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.

وقال إن تجربة المدن الصناعية توضح أن الاعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مصانع جديدة و ذلك يؤدي الي زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلي جانب العديد من المزايا الاقتصادية و الاجتماعية الاخري.

وأشار أشرف عبد الغني إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الي منح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الاعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.

وقال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة و بنية تحتية قوية وأن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات علي توجيه الفائض الي تحسين التكنولوجيا و تطوير البنية التحتية مما سيجعل مصر مركزا عالميا للصناعات الاستراتيجية.