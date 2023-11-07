وزير النقل: توطين الصناعة حياة أو موت.. والمنطقة الاقتصادية تحتضن أول مصنع حقيقي للسكك الحديدية

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ان ملف توطين الصناعة موضوع حياة أو موت ولا تراجع عنه، واشار الي ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع حقيقي لصناعات السكك الحديدية بالمشاركه مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي ممثل للدولة.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

واكد أن مصر قادمه وبقوة في صناعات النقل وتوطينها، وأشار الي ان توجيهات الرئيس السيسي واضحه في ملف التوطين، واننا اعلنا ان مصر لن تستورد اوتوبيسات من الخارج ونصنعها دخل مصر بشركات وطنية بتعاون مع شركات عالمية، والمرحلة الحالية ان مصر لن تتعاقد او تستورد عربات جديدة للسكة الحديد من الخارج وسيتم تصنيعها محلياً.

واوضح أن وسائل النقل الاخرى مثل المترو وغيرها يتم التعاقد عليها بشرط الشراكة والتوطين لتلك الصناعات في مصر، واشار إلي أن شركة مثل سيماف الوطنية تستطيع بأمكانياتها ان تخرج عربات مترو كاملة من صاج أسود غير مجمع وتجمسعه بالكامل بمكونات من داخل وخارج مصر، وهناك مصانع في أوروبا لا تقوم بذلك.

واضاف أن شركة نيرك ستتعاون مع الجميع حتي يصبح هناك عربات سكك حديدة جاهزة محلياً، والشركات مع الشركات العالمية وفقاً لمفهوم ان يمنحني كيفية التصنيع.

واشار الي ان هناك محاولات لصناعة بواجي القطارات مع شركات عالمية لصناعتها داخل مصر، وننتظر ايضا صناعة العجل الخاص بالعربات، حتي نوطن كل صناعات النقل في مصر .

وأكد انه يتم حالياً اقامه مجمع صناعي في منطقه برج العرب ٦٦ فدان مع الستوم فرنسية لتصنيع كل الوحدات المتحركه و في المستقبل سيكون هناك تعاون مع نيرك المصرية، وسيتم تصنيع جميع الوحدات المتحركه بما فيهم القطار السريع، كما تقوم الستوم بإنشاء اول مره تعمل مصنع للانظمة خارج فرنسا في برج العرب.

واوضح ان بسبب الاعتماد علي الاستيراد لقطع الغيار، نواجه تحديات بسبب تدبير العملة، ولو استمر هذا الوضع سنموت ولذلك توطين الصناعه مسألة حياة او موت، ويجب توطين الصناعات في مصر وهو دور القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين بشكل رئيسي مع شركائنا من الخارج.