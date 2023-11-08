تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. عملية جراحية ثالثة لنائب رئيس الأهلي

أجرى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عملية جراحية ثالثة اليوم الأربعاء في أحد مستشفيات 6 أكتوبر.

وكان العامري فاروق أجرى عمليتين جراحيتين أمس الثلاثاء بعد إصابته بنزيف في المخ، بعد نقله لمستشفى بجوار النادي الأهلي إثر تعرضه لأزمة صحية خطيرة.





ذلك بعد أن أغشى عليه خلال تواجده داخل النادي الأهلي خلال الاجتماع ليتم نقله إلى المستشفى سريعًا، ووضع "فاروق" تحت الملاحظة بعد إجرائه عمليتين جراحيتين.



وكان من المقرر أن يجري فحوصات طبية، وأشعة صباح اليوم لكن أَضطر الفريق الطبي المعالج للعامري فاروق لإجراء عملية جراحية أخرى من أجل تحسين حالته الصحية.



المدير التنفيذي بالأهلي يكشف ما جرى للعامري فاروق قبل نقله للمستشفى:



قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن العامري شعر بصداع شديد، وتعرضه للإغماء، وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة، وتم التوجه سريعًا إلى المستشفى القريبة من النادي.



وأضاف: "العامري خرج من العمليات قبل دقائق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية".



وواصل: "حصل ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في الأزمة الصحية التي حدثت له، وتم إجراء عملية جراحية للتخلص من تجمع دموي، وتم إجراء جراحة أخرى، ويجرى الآن الأشعة، وسيدخل العناية المركزة لمدة 24 ساعة قادمة".