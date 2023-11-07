الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نقل العامري فاروق للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

العامري فاروق
العامري فاروق

تعرض العامرى فاروق نائب رئيس النادي الاهلي  لوعكة صحية مفاجئة اثناء تواجده في مقر النادي.

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نُقل العامري فاروق إلى المستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية لمستشفى بقرب النادي الأهلي.

كتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “أكس”: خالص التمنيات بالشفاء للسيد / العامرى فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اصيب بوعكه صحيه مفاجئه اثناء تواجده ف النادي وتم نقله الي المستشفي.

وعقد اليوم الإثنين الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي يشارك بها الأهلي وتستضيفها الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٧ حتى ١٢ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، ومحمد أبو زيد إداري الفريق.

وتم خلال الاجتماع مراجعة ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي في مباراته الأولى أمام النور السعودي، كما تم الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة بالبطولة.

 

 

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