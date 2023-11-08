الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

آخر تطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

العامري فاروق
العامري فاروق

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن العامري فاروق نائب رئيس النادي كان في اجتماع داخل النادي، قبل أن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى المعلمين بجوار النادي الأهلي.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "العامري شعر بصداع شديد، وتعرض للإغماء، وتوقف القلب لمدة دقائق معدودة، وتم التوجه سريعًا إلى المستشفى القريبة من النادي".

وأضاف: "العامري خرج من العمليات قبل دقائق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات والأشعة، ونحتاج للدعاء من الجميع حتى يتجاوز تلك الأزمة الصحية".

وواصل: "حصل ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في الأزمة الصحية التي حدثت له، وتم اجراء عملية جراحية للتخلص من تجمع دموي، وتم إجراء جراحة آخرى، ويجرى الآن الأشعة، وسيدخل العناية المركزة لمدة 24 ساعة قادمة".

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