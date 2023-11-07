عاجل .. العامري فاروق يُجرى جراحة طارئة بعد تعرضه لنزيف في المخ

يجري العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جراحة دقيقة الآن في الرأس، بعد تعرضه لنزيف في المخ، اليوم الثلاثاء، خلال تواجده بمقر القلعة الحمراء وداخل المبنى الاجتماعي بمقر الجزيرة.





وطالب شقيق نائب رئيس الأهلي، الجميع بالدعاء للعامري فاروق بعد تعرضه لنزيف في المخ وإجراء جراحة طارئة.

وتتابع إدارة الأهلي عن كثب تطورات الوضع الصحي للعامري فاروق الآن.

وكتب خالد فاروق شقيق نائب رئيس الأهلي منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلاً :"رجاء من كل مصر تدعوا لأخي الغالي، العامري فاروق لدخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ.. ويحتاج دعاء كل المصريين".