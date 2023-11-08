تراجع أسعار الذرة اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

أسعار الذرة.. استمرت أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء في اسواق الجملة والمحلية، في الاتجاه نحو تسجيل هبوط للمرة الثانية خلال الأسبوع، بجميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة، حيث هبط بمقدار ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن، لجميع الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية وفي سوق الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة اليوم الاربعاء في الاسواق

الذرة

الذرة البرازيلي

هبط سعر طن الذرة البرازيلي عند 13,100 جنيه، بدلًا من 13,450 جنيه، بانخفاض 350 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

وتراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 350 جنيه، ليسجل 13,100 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، انخفاضًا اليوم، بنحو 600 جنيه، ليسجل سعر الطن 12,100 جنيه.

الذرة التركي

وتراجع سعر طن الذرة التركي، بنحو 200 جنيه، ليصل عند 12,700 جنيه.

سعر الذرة العالمي

زادت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد ديسمبر، عند 469.5 سنت للبوشل.

وارتفع عقد مارس 2024، ببداية تعاملات اليوم، بمقدار 1 سنت، عند 484.5 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.