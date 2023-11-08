حسام هيبة يكشف دور الهيئة العامة للاستثمار في الاستثمار بمصر

اكد الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ان الهيئة تعمل في إطار خطة الدولة لجلب الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق خطط التنمية المستهدفة، مشيرة إلى أن الهيئة اعمل على على العديد من المحاور منها الترويج لمناخ الاستثمار والترويج لقطاعات معينة ومشروعات معينة والتعاون مع الوزرات لتحديد نوع المستثمر المطلوب وتقديم المشروع للمستثمر.

وقال هيبة في كلمته باليوم الختامي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي أن الهيئة تستخدم ادوات مختلفة للترويج للاستثمار كمؤتمرات مثل مؤتمر النقل الذكي وكذلك عقد اجتماعات والاعلان عن خريطة مصر ونشر مشروعات بها والتي بها يدخل المستثمر على الخريطة ويحدد نوع المشروع المهتم به وكل مشروع فيه التفاصيل الكاملة بالجهة الطارحة للمشروع.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان المحور الثاني هو تبسيط الإجراءات واقتراح حوافز استثمارية مختلفة والعمل مع جميع جهات الدولة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، وكذلك تفعيل الموافقة الواحدة، لافتًا إلى انه

المحور الثالث هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر تسهيل الإجراءات وتقديم جميع ما يحتاجه .