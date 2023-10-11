موسكو تتهم لندن بتدريب عناصر أوكرانية لتخريب محطاتها النووية

اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ضباط القوات الخاصة البريطانية بتدريب مجموعات أوكرانية؛ لتنفيذ أعمال تخريب بالمحطات النووية الروسية.

وقال بورتنيكوف في جلسة مجلس رؤساء هيئات الأمن والمخابرات لبلدان رابطة الدول المستقلة التي افتتحت في باكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إن جهاز الأمن الروسي احتجز، في أغسطس الماضي، أعضاء مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية، تم تدريبهم على يد ضباط من القوات الخاصة البريطانية لتخريب منشآت عسكرية ومرافق النفط والنقل والبنية التحتية الحيوية، ومنشآت الطاقة النووية، على وجه الخصوص في محطتي سمولينسك وكورسك النوويتين.

وأضاف أنه تم ارتكاب هجمات مماثلة ضد محطتي لينينجراد وكالينين النوويتين، مشيرا إلى أنه نتيجة لأعمال مكافحة التخريب تم تحييد أكثر من 20 عبوة ناسفة موضوعة على أعمدة خطوط الكهرباء للمحطات النووية، بهدف تعطيل العملية التكنولوجية لعمل المحطات النووية، موضحًا أنه نتيجة لأعمال المخربين تم إيقاف عمل الوحدة الثانية لمحطة كورسك النووية.

في سياق آخر.. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو- خلال اجتماع مع إدارة الشركة الموحدة للصناعات الجوية، حول قضايا زيادة قدرات طيران النقل العسكري بالجيش الروسي، اليوم- أن حجم عمل طيران النقل العسكري، تضاعف حاليا مقارنة مع الأوقات الأكثر توترا في العهد السوفيتي.

وشدد شويجو- ضرورة زيادة أسطول طائرات الطيران العسكري بفضل التعديل الأخير للطائرة "إيل-76"، التي تظهر خصائص قتالية ممتازة، ومواصلة العمل لتحسين مواصفاتها وزيادة مداها وقدرة حمولتها.

وأضاف أنه يجب مضاعفة عدد طائرات النقل الثقيلة في روسيا بحلول عام 2025.

بدورها.. ذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان- أن شويجو تفقد سير تنفيذ طلبية الدفاع الحكومية في شركة "أفيا ستار" المختصة في مجال إنتاج طائرات "إيل -76" و "إم د -90 ".