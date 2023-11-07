رئيس افريقية النواب : قمة الرئيسين السيسى وسيلفا كير أكدت حرص مصر على استمرار جنوب السودان

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء القمة الذى عقده مع سيلفا كير رئيس جنوب السودان لتعزيز التعاون السياسي والأمني مثمناً تأكيد الرئيس السيسي بأنه رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه المنطقة فإن مصر لم تدخر جهدا لدعم جنوب السودان من أجل تحقيق السلام في جنوب السودان وتلبية تطلعات شعب جنوب السودان الشقيق نحو السلام والاستقرار والتنميه مؤكدا أنه بحث مع سيلفا كير التعاون السياسي والأمني



واعتبر " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم أن تأكيد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جنوب السودان بأن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات بمثابة دليل قاطع على أن هناك علاقات استراتيجية تربط بين القاهرة وجوبا مؤكداً أن هناك أكبر اهتمام من مصر لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة جنوب السودان الشقيقة.

وأكد الدكتور شريف الجبلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى علاقات مصر مع مختلف الدول الافريقية بصفة عامة ومع دولتى السودان وجنوب السودان بصفة خاصة نظراً لوجود علاقات تاريخية واستراتيجية بين الشعبين الشقيقين المصرى والسودان

وكان رئيس جنوب السودان سيلفا كير قد أكد أنه تبادل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية، وجهات النظر في الصراح الجاري حاليا في السودان وتفاقم الموقف الإنسانى مضيفا نري أن الحوار هو المسار الوحيد لإنهاء هذا الصراع".

وأعرب سيلفا كير عن أمله فى تواصل العمل وإحراز تقدما بشأن القضايا التي تم مناقشتها اليوم .

كما أكد سيلفا كير رئيس جنوب السودان أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية وأنه ناقش خلال المباحثات كيفية استخدام واستغلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين المصرية والجنوب السودانية في مجال التعليم لدعم طلابنا الذين يدرسون هنا في مصر.