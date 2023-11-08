أسامة الأزهري: التهجم الإسرائيلي على شيخ الأزهر مرفوض

مدافعا عن الإمام الأكبر ..

قال فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن التهجم الإسرائيلي على فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مرفوض، مؤكدا أن فضيلة الإمام بموقفه القوي معبر عنا جميعا كمصريين في دعم الأشقاء في فلسطين وحماية الأمن القومي المصري.

جاء ذلك ذلك ردا على معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" الذي هاجم قبل أيام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، متهما إياه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة، بسبب مواقفه وبياناته الداعمة للحق الفلسطيني.

دعم أشقائنا في فلسطين

وأكد أسامة الأزهري في منشورا له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن فضيلة الإمام الأكبر لم يتكلم بقناعة شخصية من فضيلته، بل إنه معبر عن قناعة المصريين جميعا في دعم أشقائنا في فلسطين، ضد إجرام الكيان الصهيوني ومجازره ووحشيته وتزويره للحقائق.

وأوضح أسامة الأزهرى أن فضيلة الإمام الأكبر معبر عنا جميعا في رفض تصفية القضية الفلسطينية وابتلاع إسرائيل لما بقي من الأرض الفلسطينية، وتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وقتلهم وحصارهم وتجويعهم وسيظل الأزهر الشريف حاميا لوعي المصريين والمسلمين جميعا ضد تزوير التاريخ وضد الهمجية والإرهاب الإسرائيلي، وضد سرقة المسجد الأقصى.

قام الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف برحلة علمية ودعوية إلى جمهورية البرازيل، تنقل خلالها بين عدة مدن وهي:ساوباولو وسانتوس وريودي جانيرو وفوزدوإيغاواسو.

اشتملت الزيارة على عدة فعاليات، زيارة مسجد البرازيل في ضيافة فضيلة الشيخ محمد البقاعي إمام المسجد، وإلقاء محاضرة بمعية الشيخ الدكتور رياض بازو نائب رئيس المجلس الصوفي العالمي حول واجبنا تجاه قضيتنا الكبرى قضية فلسطين وأشقائنا في غزة، وذلك في قاعة المسجد الذي يعتبر أقدم مسجد في أمريكا اللاتينية، والذي شهد جهودا كبيرة من الشيخ عبد الله عبد الشكور رحمه الله الذي كان الأب الروحي للجالية في البرازيل، وأرسل معه الرئيس جمال عبد الناصر هذا المنبر هدية لمسجد البرازيل.

زار الأزهري مسجد الرحمة في ضيافة رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية في سانتوأمارو الشيخ مصعب العرة، إمام المسجد فضيلة الشيخ صابر محمود، والقى محاضرة بمعية فضيلة الشيخ الدكتور رياض بازو في القاعة المجاورة للمسجد حيث منبره أيضا هدية من مصر.

كما زار الغرفة التجارية العربية البرازيلية بحضور السفير اوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومحمد مصطفى مراد، نائب رئيس الغرفة ، والقنصل مصطفى عبدوني، القنصل الفخري للمملكة الأردنية في البرازيل وعضو استشاري للغرفة التجارية

والسيد محمد عبدوني عضو الغرفة التجارية.

واطلع علي النشاط الثقافي والفكري والاجتماعي للغرفة حيث تقوم بجوارها نشاطها الاقتصادي بتوثيق تراث الجالية العربية في أمريكا اللاتينية، ولها تنسيق مع اليونسكو في ذلك مسجل باسم (العرب اللاتينيون) يجمع كل ما يتعلق بالمفكرين والشعراء ذوي الأصول العربية بكل ما أبدعوه من روافد ثقافية في أمريكا اللاتينية.