سعر القمح اليوم الأربعاء في الأسوق المصرية

سعر القمح.. حالة من الثبات والاستقرار السعري تشهدها أسعار القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة، عقب الزيادة خلال تعاملات الجمعة الماضية، إذ أن أسعاره تراجعت خلال تعاملات الجمعة الماضية، بمقدار 100 جنيه للطن، كما استقر تداول سعر الكيلو للبيع للمستهلك خلال التعاملات اليومية.

وفي ذات السياق، قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.34 مليون طن، مقابل 6.43 ملايين طن في الفترة ذاتها من 2022.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 12,900 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,700 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%» ، عند 12,400 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 4.5 سنت، ليسجل 574.75 سنت للبوشل.

وارتفع عقد مارس 2024؛ ليصل العقد الآجل إلى 599.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.