حبس متهم بالاتجار في الهيروين بالتجمع

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، قرارًا بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات،

أوضحت التحقيقات، قيام بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وتضمنت اعترافات المتهم، حيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تجديد حبس مُتهمين بتزوير العملة والنصب

أصدرت نيابة دار السلام، قراراً بتجديد حبس عاطلين على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة النصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة.

كما أظهر الفحص أن المجني عليهما أكدا تعرفهما على شخصين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معهما على التقابل لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة".

وبإجراء التحقيقات أمكن التوصل، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" ، وربة منزل) ، تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية" - عملات أجنبية "مقلدة" - 2 بطاقة بنكية - دراجة نارية بدون لوحات "المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب".

في سياق متصل أقر المُتهمان بارتكاب الواقعتين المُشار لهما وذلك بعد مُواجهتهما، وأكدا على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية.