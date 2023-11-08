ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والنفسى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتفى محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.