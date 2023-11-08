ضبط سيدة نشرت فيديوهات منافية للآداب بالإسكندرية لاستقطاب راغبي المتعة الحرام

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من القبض على سيدة بتهمة تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها على أحد المواقع الإلكترونية، عبر شبكة الإنترنت بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة، المتخصصة قيام إحدى السيدات بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها على أحد المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، بهدف إستقطاب الأشخاص الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها لها عن طريق المحافظ الإلكترونية.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وعثر بحوزتها على هاتف محمول وفلاش ميمورى، بفحصهما فنيًا تبين لحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الآثم.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

