طريقة تسجيل المريض في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. يرغب الكثير من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، في معرفة التفاصيل الكاملة عن تسجيل المريض ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، تلك المبادرة التي تقدم الخدمات بشكل مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة.

تخصصات تشملها قوائم الانتظار

وتشمل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تدخلات جراحية، منها: جراحة المخ والأعصاب، وزراعة الكلى، جراحات القلب، وزراعة الكبد، وقساطر القلب، و جراحات الرمد، وجراحات الصدر، وجراحات القلب، وزراعة القوقعة، والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، وجراحات العيوب الخلقية عند الأطفال، فضلًا عن زرع النخاع.

تفاصيل تسجيل المريض في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

- توجه المريض إلى أقرب لجنة تأمين صحي، في حالة وجود تأمين صحي.

- يتوجه المريض إلى أقرب مستشفى حكومي، في حالة عدم وجود تأمين صحي.

- يعرض المريض على لجنة متخصصة لإصدار القرار، عقب الكشف عليه.

- أخيرًا المستشفى تتواصل مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية.