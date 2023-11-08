سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-11-2023، في البنوك المصرية، ليسجل بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك اليوم:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى:

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى:

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.