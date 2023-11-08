القبض على شخص غسل 20 مليون جنيه متحصلة من ترويج المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة).

قام بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (20 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ..