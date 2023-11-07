أتلتيكو مدريد يسحق سيلتك بسداسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره سيلتك الاسكوتلندي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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وجاءت أهداف أتلتيكو مدريد عن طريق أنطوان جريزمان " هدفين " ، الفارو موراتا " هدفين " ، سامويل لينو ، ساول نيجويز في الدقائق 6 ، 45 ، 60 ، 66 ، 76 ، 85 من عمر اللقاء.

ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال، فيما يأتي سيلتك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.

ولعب أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: فيتسل، خيمينيز، مولينا، هرموسو، ريكيلمي

خط الوسط: باريوس، كوكي، جريزمان

وفي الهجوم: موراتا، كوريا.