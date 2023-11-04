أتلتيكو مدريد يخسر من لاس بالماس في الدوري الاسباني

خسر أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس بهدفين مقابل هدف، مساء الجمعة، على ملعب "دي جران كاناريا"، فى افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

سجل لاس بالماس هدفيه في الدقيقتين 51، 75 عن طريق كيريان رودريغز وبينيتو راميريز بينما سجل الفارو موراتا هدف الأتليكو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، بينما يحتل لاس بالماس المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وبدأ أتلتيكو مدريد، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: هيرموسو، سافيتش وفيتسيل.

الوسط: مولينا، كوكي، ريكيلمي، دي بول وباريوس.

الهجوم: موراتا وجريزمان.

وكان أتلتيكو مدريد قد حقق الفوز خلال آخر 6 مباريات في المسابقة، وكان آخرها على ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، كما حقق لاس بالماس الفوز بنفس النتيجة على فريق ألميريا.

وتعود آخر مباراة جمعت أتلتيكو مدريد و لاس بالماس في الدوري الاسباني إلى يناير عام 2018، وحقق الروخي بلانكوس، الفوز بثلاثية نظيفة، وفى نفس الموسم حقق أيضا الفوز، بنتيجة 5 - 1.

