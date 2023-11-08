مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة

يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يحصل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بقانون الأشخاص المعاقين.

كيف يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة ؟

يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن أخر إجراء للحصول على البطاقة .

الخدمات المقدمة

- الحصول على سيارة معفاة من رسوم الجمارك والضرائب

- الجمع بين معاشين

- التعيين في أحد المؤسسات الحكومية

- الحصول على تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة

- الكشف المجاني

- الحصول على شقق في الإسكان الاجتماعي.

الرقم الساخن

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رقم ساخن للاستفسار عن البطاقة الخدمية للمعاقين من محافظات الجمهورية عبر الرقم 16439

ويتم استخراج البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة في غضون 15 يوما عمل فقط من تاريخ التقديم على الطلب، بشرط أن يكون مستوفي الشروط والبيانات والأوراق اللازمة حيث يمكن الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك لمساعدة المعاقين.

ألوان ودلالات بطاقة الخدمات للمعاقين

يتم استخراج بطاقة الخدمات للمعاقين وفقا لدرجة ونوع الإعاقة وفقا الألوان التالية:-

اللون الأزرق يكون في الحالات شديدة الإعاقة.

اللون الأخضر في الحالات متوسطة الإعاقة.

اللون الأرجواني الإعاقة البسيطة.

وذلك لضمان حصول كل شخص من الأشخاص المعاقين على حقه كاملا في الدعم الذي تخصصه لهم الدولة بموجب الحصول على البطاقة الخدمية وفقا للقانون المصرية رقم 10 لسنة 2018.