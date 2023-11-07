الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سلة الزمالك تكتسح الطيران في دوري المرتبط

سلة الزمالك
سلة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي  نظيرة فريق الطيران بنتيجة  97 - 69  ، في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله نادي مدينة نصر في ذهاب دور الـ 16 لدوري المرتبط .

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وجاءت نتيجة الفترات كالتالي: 
20/16
45/34
66/50
97/69

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل، في مباراة العودة لدور  الـ16 لدوري المرتبط علي صالة نادي الزمالك.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من،  أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين ، ومصطفى صدقي ووائل العايدي إداريين.

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