السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سلة الزمالك تفوز على طلائع الجيش

سلة الزمالك
سلة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة رقم 4 باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي المرتبط.

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وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

25/11
38/22
54/33
71/53


ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.
يذكر أن الفريق كان قد فاز  على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق  نظيره فريق الطيران الثلاثاء  المقبل في أولى مباريات دور ال16 لدوري المرتبط.  

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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