مرتبط سله الزمالك يهزم الاوليمبي في دوري المرتبط

فاز فريق الزمالك لكرة السلة تحت 18سنه علي نظيره فريق الاوليمبي بنتيجه 69/52 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صاله نادي سموحة ضمن مباريات الجوله الرابعه من الدور التمهيدي لمجموعه الثالثه لدوري المرتبط .



وجاءت نتيجة الفترات



15/9

33/19

45/33

69/52

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثه بجانب كل من هليوبوليس والاوليمبي و طلائع الجيش

يذكر ان فريق الزمالك فاز علي نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجه 77/45 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن اطار الجوله الثالثه لمجموعه الثالثه من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط



من المقرر ان يلتقي الفريق غدا نظيرة فريق هليوبوليس علي صاله نادي الاوليمبي بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لمجموعه الثالثه من الدور التمهيدي لدوري المرتبط

ويقود الفريق توني ميشيل مدير فني وهاني عبدالعزيز مدير اداري

