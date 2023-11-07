هاتريك تاليسكا يقود النصر للفوز على الدحيل بثلاثية مثيرة فى دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوزًا مثيرًا على حساب الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بينهما على إستاد خليفة الدوري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

إقرأ أيضًا..

وتقدم الدحيل بالهدف الأول عن طريق نجمه فيليب كوتينيو فى الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول من المباراة، ثم تعادل النصر بأقدام البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 27.

وقبل نهاية الشوط الأول خطف تاليسكا الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 37 ، لينتهي بتقدم النصر بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف تاليسكا الهدف الثالث له وللعالمي في الدقيقة 65 ، ثم نجح كوتينيو في تقليص النتيجة للدحيل من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وبهذة النتيجة يواصل النصر احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الدحيل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.





تشكيل النصر لمباراة الدحيل في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد فتيل،أليكس تيليس.

خط الوسط: سامي النجعي، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، عبد الرحمن غريب.