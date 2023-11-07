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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر أمام الدحيل.. تاليسكا يقود الهجوم ورونالدو يغيب

النصر السعودي
النصر السعودي

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي، عن تشكيل فريقه أمام الدحيل، في المباراة التي يشهدها ملعب خليفة، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

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تشكيل النصر أمام الدحيل

تشكيل النصر أمام الدحيل

 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالاله العمري، محمد فتيل، اليكس تيليس.

الوسط: سامي النجعي، اوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، اندرسون تاليسكا

بينما يجلس على مقاعد بدلاء العالمي كلا من:

" وليد عبدالله، راغد النجار، عبدالله مادو، علي لاجامي، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، خالد الغنام، ايمن يحيى، محمد مروان، مشاري النمر".

ويحتل فريق النصر المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الدحيل في المركز الأخير برصيد نقطة.

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