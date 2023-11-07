استشاري طاقة: الشرق الأوسط محور إنتاج البترول في العالم

أكد الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة، أن الدول المنتجة لـ البترول 10 دول منهم 4 دول عربية بالإضافة لإيران، منوهًا بأن منطقة الشرق الأوسط هي المحور الرئيسي في الحفاظ على البترول سواء في الإنتاج أو في الأسعار، مشددًا على أنه جرى إنشاء وكالة الطاقة الدولية سنة 1974 لكي تركز على منطقة الشرق الأوسط، ولم يحدث بداخلها نزاعات قوية.

إنتاج البترول في الشرق الأوسط:

وأشار إلى أن الدول الأربع العربية المنتجين للبترول لو فكروا بتخفيض الانتاج ما يقرب من 10%، سيؤدي من تقليل إنتاجهم اليومي أو التصدير اليومي ما يقرب من 3 ملايين برميل، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وأوضح أن أمريكا تستورد يوميًا 3 ملايين برميل، وتستورد الصين 11 مليون برميل، والهند تستورد 5.2 مليون برميل، واليابان 3.4 مليون برميل، وكوريا 3 ملايين، وألمانيا تستورد 2.2 مليون برميل، مشددًا على أن منطقة الشرق الأوسط هي المحور الرئيسي لإنتاج البترول، وإذا حدث بها مشكلة وتجمدت ستكون مشكلة عالمية لا يستطيع أحد أن يواجهها.

شهدت أسعار البنزين رواجًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة البترول، لاهتمام عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة بها، حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، والتوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، حيث تم تعديل أسعار البنزين «80، 92 و95».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البنزين الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار البنزين الجديدة اليوم الجمعة:

البنزين

سعر بنزين 80 اليوم

سجل سعر البنزين 80 اليوم 10 جنيهات للتر.

سعر البنزين اليوم 92

سجل سعر البنزين 92 اليوم 11.50 جنيه للتر.

سعر لتر البنزين 95

وجاء سعر البنزين 95 اليوم على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 اليوم 12.50 جنيه.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أسعار البنزين الجديدة جاءت لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، وقد ناقشت اللجنة المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولارًا للبرميل.