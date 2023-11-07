الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مجلس حسين لبيب يدعو أبناء الزمالك لاجتماع في مقر النادي

الزمالك
الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قرارًا بتوجيه الدعوة لكل أبناء النادي من السادة الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، للاجتماع في مقر النادي بميت عقبة يوم 14 نوفمبر الجاري.

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جاء ذلك في إطار تأكيد المجلس إنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة نادي الزمالك، ومن أجل الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن التحديات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك احترامه لكافة الأطراف ودعوتهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تواجد عدد كبير أبناء النادي، حيث يبحث مجلس حسين لبيب عن تجمع أفراد النادي خلال الفترة الحالية.

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