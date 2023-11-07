عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نحتاج لسياسات جديدة للأوضاع الاقتصادية السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كوتينيو يقود تشكيل الدحيل أمام النصر بدوري أبطال اَسيا

الدحيل القطري
الدحيل القطري

 أعلن الجهاز الفني للدحيل القطري عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر السعودي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

txt

النصر أمام الدحيل.. تاليسكا يقود الهجوم ورونالدو يغيب

 تشكيل الدحيل أمام النصر

تشكيل الدحيل أمام النصر

 حراسة المرمى: صلاح زكريا.

 خط الدفاع: محمد النعيمي، يوسف أيمن، روبين سيميدو، كيم مون هوان.

 خط الوسط: إبراهيما بامبا، عاصم ماديبو.

 خط الوسط الهجومي: المعز علي، فيليبي كوتينيو، إسماعيل محمد.

 خط الهجوم: مايكل أولونجا.

 ويبحث الدحيل القطري عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم أمام العالمي السعودي، وذلك لتصحيح المسار في البطولة، بعدما جاء في المركز الأخير بترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

 ترتيب المجموعة

ترتيب مجموعة

 يحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي برسيبوليس الإيراني في الوصافة بـ 7 نقاط.

 بينما استقلال دوشنبه في المركز الثالث بنقطتين، فيما الدحيل يتزيل الترتيب بنقطة واحدة.

مواد متعلقة

بتروجيت يفوز على طنطا ويتصدر دوري المحترفين “القسم الثاني”

تشكيل نيوكاسل لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا
الجريدة الورقية