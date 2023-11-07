عالم أزهري يطالب يهاجم الحفلات الصاخبة والضاحكة بسبب حرب غزة (فيديو)

قال الشيخ أحمد ترك، عالم أزهري، إن الفلسطينيين حاليا سواء كنت مؤيد لهم أو معارض أو تحبهم أو تكرههم هم خط الدفاع عن البلاد ويجب دعمهم والوقوف بجانبهم.

وقف الحفلات الصاخبة والضاحكة التي تُقام في بعض الدول العربية

وأضاف الشيخ أحمد ترك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه يؤيد وقف الحفلات الصاخبة والضاحكة التي تُقام في بعض الدول العربية في ضوء ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، معقبا: "إحنا من إمتى بنمشي ورا رجال الدين، إحنا بنمشي مع الواجب يا جماعة، الواجب اللي يحتم علينا على المستوى الديني والضمير والإنسانية التعاطف والتوحد مع بعضنا البعض".

وأوضح الشيخ أحمد ترك : "هو أنا اروح أسكر وأسهر واضحك عشان اتبرع في الجامع، على المستوى الديني أمر مرفوض على الإطلاق، ده تفكير بني إسرائيل يا جماعة، وهو الالتواء والتحريف".

ما يحدث في فلسطين هو أبشع جريمة في تاريخ الإنسانية

وتابع العالم الأزهري أن ما يحدث في غزة هو أبشع جريمة في تاريخ الإنسانية، وتأتي على غرار التخلص من الهنود الحمر لإقامة كيان، والتوسع بهذا الكيان لالتهام كل الدول العربية،موضحا: "الخطر مش بعيد عننا، وإحنا عارفين أن مصر مقصودة، ولبنان مقصودة، والأردن، والسعودية، وكل الدول العربية والإسلامية مقصودة بهذه المجازر".

مواجهة ما يحدث في غزة بالإيجابية والخشونة والمقاطعة نجحت بقوة

وأردف الشيخ أحمد ترك : “ يجب مواجهة ما يحدث في غزة بالإيجابية والخشونة، إذ أن الإنسان عليه أن يستعد لما هو قادم”، موضحا أن المقاطعة التي بدأها الشعب المصري مؤخرًا جاءت بشكل قوي "ابني كان بيبكي عشان أجبله بعض المنتجات يقف دلوقتي يقولي لا مش عاوز، وواخد الموضوع عقيدة".

ولفت العالم الأزهري إلى أنه يجب أن تكون المقاطعة في إطار معين، إذ أن الإيجابية الشعبية قد تخطئ أو تنحرف أو تأخذ أمر في منتصف الطريق، وما إلى ذلك، ووضع إطار فيما يتعلق بتمكين المنتج الوطني، وتشجيع المنتج المصري، مؤيدًا المقاطعة بشكل كامل.