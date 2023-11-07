عاجل
السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مخرجة إسرائيلية تدعم فلسطين: الحكومة الإسرائيلية لا تريد سوى الانتقام

المخرجة الإسرائيلية
المخرجة الإسرائيلية هدار موراج

أعربت المخرجة الإسرائيلية هدار موراج عن استيائها الشديد من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلة إنها تشعر بأنها المعتدي والضحية في نفس الوقت.

وأضافت موراج، في حوار مع صحيفة البيان الإيطالية، أنها تشاهد كل مقاطع الفيديو التي تعرض ما يحدث في غزة، على الرغم من أنها تجد الأمر مؤلمًا للغاية.

المتطرفين الصهاينة

وأوضحت موراج أنها تشعر بالغضب من ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمتطرفين الصهاينة إلى الحكومة، قائلة إنهم "إرهابيون حقيقيون".

وأشارت موراج إلى تعاطفها مع الشعب الفلسطيني، مستشهدة بموقف جدتها التي وصلت إلى فلسطين بعد المحرقة، وعاشت في خيمة في وضع محفوف بالمخاطر للغاية، ثم أخذت إلى منزل رائع على الشاطئ.

txt

السيسي يبحث مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تطورات الأوضاع في غزة

وتابعت موراج أن جدتها رفضت البقاء في المنزل، لأنها رأت لوحات الفلسطينيين الذين تم طردهم منه.

وقالت موراج: "كيف أصبحنا ما ظلمنا الآخرين به؟"

وطرحت موراج سؤالا حول ما إذا كان الأمر الوحيد الذي ينبغي أن يثير اهتمام إسرائيل هو إطلاق سراح الرهائن، وضمان حصول الفلسطينيين على كل المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها.

وأضافت موراج أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد سوى الانتقام، قائلة: "إن الأمر جنوني، كل شيء متطرف للغاية".

txt

عشرات الشهداء والجرحى بدير البلح وسط قطاع غزة

مواد متعلقة

الوزراء السعودى: مواصلة الجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار فى غزة

الأمم المتحدة تحذّر من فشل وصول الوقود لقطاع غزة

أهالي أسيوط تطلق حملة للتبرع بالمساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة

الأمم المتحدة: قطاع غزة يقترب من نقطة الانهيار
الجريدة الورقية