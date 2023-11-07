إصابة 8 أشخاص في انقلاب مينى باص بالقاهرة

شهد طريق الروبيكى بمدينة بدر بالقاهرة، حادث انقلاب مينى باص، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص،جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم الدفع برجال المرور، للتعامل مع التكدس الناجم عن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على طريق الروبيكى نطاق مدينة بدر ونتج عنها إصابة 8 أشخاص، وعلي الفور انتقل رجال المرور والاسعاف إلى مكان الحادث.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.

وفي وقت سابق شهد طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية، حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 10 عمال، جرى نقل المصابين إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال، حيث أصيب كل من: يحيى أشرف الصعيدي 22 عاما، وطارق محمد السعيد 45 عاما، وعمرو محمد أبو زيد 17 عاما، وعدي منصور مسعد 19 عاما، وياسر زياد يحيى 18 عاما، وأحمد حسام الفاروق 22 عاما، وأحمد عبدالكريم مسعد، 18 عاما، ومحمد أحمد محمد 16 عاما، وفارس محمد رفعت 17 عاما، ومحمد طارق محمد 18 عاما، جميعهم عمال تابعين لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز بلقاس.



وأصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفى سياق متصل فقد أصيب 20 شخصًا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جامعة مصر بالعبور اتجاه محاظفة الاسماعيلية، جرى نقلهم إلى المستشفى السلام لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شهد طريق العبور اتجاة محافظة الاسماعيلية.

سرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 20 شخص من مستقليها جرى نقلهم إلى مستشفى السلام للعلاج.