إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب "ميكروباص"

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفى سياق متصل فقد أصيب 20 شخصًا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جامعة مصر بالعبور اتجاه محاظفة الاسماعيلية، جرى نقلهم إلى المستشفى السلام لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شهد طريق العبور اتجاة محافظة الاسماعيلية.

سرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 20 شخص من مستقليها جرى نقلهم إلى مستشفى السلام للعلاج.