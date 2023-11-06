مصرع شخص إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مرسى علم

خلال حادث مؤلم، شهد طريق مرسى علم شمال شرق أسوان مساء الإثنين مصرع شخص، وإصابة 22 آخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب اتوبيس للركاب على طريق مرسى علم مما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 22 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى حتى يتلقوا الإسعافات الأولية اللازمة لهم بمستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:



- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث