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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة أوراق مُتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت محكمة  جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أوراق مُتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك في الإسكندرية لفضيلة المفتي.

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السجن المُشدد لمُتهمين بسرقة فيلا في دمنهور

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور ديسمبر للنطق بالحكُم عليهما.

وبدأ كشف الجريمة بالعثور على المجني عليه بدائرة قسم العامرية ثانٍ، وتبين أنه سائق توك توك حاول الجُناة سرقة العربة الخاصة به.
وقام المُتهمان في يوم الجريمة بطلب توصيلهما لمكانٍ ناءٍ بعيد عن الأعين، وبعد ان انفردا بالمجني عليه سائق التوكتوك حتى أشهر الجاني سلاحاً أبيض "مطواة" في وجهه.
وشرع المُتهم الثاني في تقييده، وفور أن قام المجني عليه بمقاومتهما عاجله المُتهم الأول بطعنة في يسار الصدر وطعنتين في الرقبة فأودى بحياته.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم إبراهيم.ح بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه من حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر في القطامية. 

وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة المُتهم الثاني إسلام.ر مما أسند إليه.

صدر الحُكم  برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين إبراهيم.ح وإسلام.ر أنهما في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. 

كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

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