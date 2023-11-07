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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط 8 تشكيلات عصابية خلال حملات موسعة على مستوى الجمهورية

ضبط تشكيلات عصابية
ضبط تشكيلات عصابية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية،وحماية المواطنين.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهم ارتكبوا 15 حادث متنوع، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة اثنين من تجار المواد المخدرة، بالسجن المشدد 10سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما وبراءة آخران، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبد العزيز، وأيمن صلاح غباشى، وأحمد عبدالحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق.

 


تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 6 فبراير الماضى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والتليفونات المحمولة للاتصال بالعملاء، والسيارة المضبوطة لسهولة التنقل والهروب من أعين رجال المباحث، وأنهم اتفقوا فيما بينهم الأربعة على تكوين تشكيل عصابى تخصص الاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مادة الحشيش، واتخاذ مدينة شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.



تم تحرير محضر بالواقعة برقم 706لسنة 2023 جنايات أول شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة قرر وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط الهاربان، والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وبراعى لهم التجديد.



وبعرض أوراق القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء أحالها إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 578 لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.
 


وتحدد لها جلسة اليوم الاثنين بمحكمة جنايات جنوب سيناء، وبعد أن اطمأنت هيئة المحكمة لثبوت الواقعة قررت حبس المتهم الأول والثانى بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 50 ألف جنية لكل منهما، وبراءة المتهم الثالث والرابع مما أسند إليهم.

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