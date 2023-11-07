الفيحاء السعودي يعلن تفاصيل إصابة 5 لاعبين من الفريق

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي تفاصيل إصابة 5 لاعبين من صفوف الفريق دفعة واحدة، والتي كانت قبل مواجهة نادي العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا 2023 – 2024.

ونشر نادي الفيحاء بيان قبل مواجهة نادي العين بدقائق قليلة والذي جاء صادم للجهاز الفني وجمهور الفريق، بإصابة كل من عبدالحميد صابيري وهنري اونيكورو وعبدالرحمن السفري وريكاردو رايلر ومالك العبد المنعم.

الفيحاء يعلن تفاصيل إصابة 5 لاعبين

يعاني هنري أونيكورو من آلام في العضلات ويحتاج إلى راحة وقائية فقط، بينما تعرض عبدالرحمن السفري لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، ومن المقرر ان يغيب اللاعب لفترة ما بين 10-14 يومًا.

وجاءت إصابة ريكاردو ريلر بكسر في عظمة الساق ويحتاج اللاعب لتدخل جراحي، ويحتاج للراحة لفترة ما بين 4 إلى 6 أشهر، في حين جاءت إصابة المغربي عبدالحميد صابيري بتمدد في الرباط الجانبي للركبة ويغيب لفترة من 10-14 يومًا.

وكانت إصابة مالك العبدالمنعم بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وعلى إثرها سيحتاج اللاعب لتدخل جراحي ويغيب على إثرها من 6-9 أشهر.