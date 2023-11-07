8 غيابات تضرب توتنهام أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يفتقد المدرب بوستيكوجلو المدير الفني لفريق نادي توتنهام خدمات 8 لاعبين من صفوف السبرز في لقاء ولفرهامبتون المقبل، ضمن مواجهات الجولة 12 من مسابقات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

8 غيابات عن توتنهام أمام ولفرهامبتون

وانضم الثنائي كريستيان روميرو وديستيني أودوجي لقائمة الغائبين عن توتنهام في المواجهة المقبلة أمام ولفرهامبتون بعدما حصل كلاهما على بطاقة حمراء في المواجهة التي خسرها الفريق من نظيره تشيلسي برباعية مقابل هدف وحيد.

ويغيب كل من كريستيان روميرو وديستيني أودوجي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى بيريسيتش للإصابة وتضم قائمة المصابين كل من

سيسينيون

بن ديفيز

ريتشارليسون

ماديسون

فان دي فين

بيريسيتش

يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الثاني في جول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

من المقرر أن تكون مواجهة ولفرهامبتون المقبلة أمام السبزر يوم السبت المقبل الموافق 11 من نوفمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.