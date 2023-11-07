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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رفع الحجز على أرصدة الزمالك

الزمالك
الزمالك

نجح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في رفع الحجز عن النادي بعد حل أزمة مستحقات الضرائب تم دفع جزء من المستحقات عن طريق صندوق الدعم الذي استقبل بعض المبالغ عن طريق بعض من محبي النادي.

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ويعمل مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية على حل الأزمات المالية التي ضربت النادي خلال الفترة الطويلة الماضية.

في سياق أخر، انتهى أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التحقيق الذي خضع له من قبل اللجنة القانونية للفارس الأبيض.

وغادر فتوح مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، حيث ستقوم اللجنة القانونية برفع تقرير بنتيجة ما ورد مع اللاعب في التحقيق بشأن ازمة تركه معسكر مباراة الزمالك وزد‏.

وكان الثلاثي قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بدون علم الجهاز الفني للنادي الأبيض بقيادة المدير الفني السابق للفريق خوان كارلوس أوسوريو.

الجدير بالذكر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الغد، والتي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

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