موعد مواجهة الأهلي وبرشلونة بمونديال اليد

بدأ الأهلي استعدادته القوية لمواجهة برشلونة الإسباني، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات مونديال الأندية لكرة اليد في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر المقبل، والتي يشارك بها 12 ناديًا من 10 دول.

ويحل الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة سوبر جلوب، والتي تضم برشلونة والنور السعودي، حيث يأتي في كل مجموعة 3 أندية.

ويبحث الأهلي في تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة، وذلك لتحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، من أجل الوصول للدور نصف النهائي من البطولة.

الأهلي وبرشلونة.. موعد المباراة

يخوض الأهلي مواجهته المنتظرة أمام برشلونة، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، الخميس المقبل 9 نوفمبر.

وتنطلق مواجهة الفريقان في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت قائمة الأهلي خلال منافسات كأس العالم، كالتالي:

عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد الرحمن حميد، إبراهيم المصري، محمد مجدي، نبيل شريف، أحمد خيري.

وأيضًا سيف هاني "فوكس"، أحمد راضي، محسن رمضان، محمد لاشين، ياسر سيف، أحمد عادل، عمر خالد "كاستيلو".

وعمر سامي، أحمد هشام "سيسا"، عبد العزيز إيهاب "زيزو"، محمود عبد العزيز "جدو"، إسلام راضي، عبدالرحمن فيصل، عمر خالد حسانين.

الأهلي يفوز على النور السعودي

حقق الأهلي الفوز على نظيره النور السعودي اليوم الثلاثاء، بنتيجة 20/38، بعدما سيطر الفريق الأهلاوي على المباراة من البداية.